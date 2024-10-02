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Шахтар зіграє з Аталантою, Ліверпуль прийме Болонью, Лілль проти Реала: розклад матчів Ліги чемпіонів

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 08:17
Шахтар зіграє з Аталантою, Ліверпуль прийме Болонью, Лілль проти Реала: розклад матчів Ліги чемпіонів
УЄФА

Сьогодні, 2 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Шахтар у номінально домашньому поєдинку в Гельзенкірхені прийме Аталанту, Жирона Віктора Циганкова зіграє з Феєноордом, Андрій Лунін повернеться у ворота Реала у виїзному матчі проти Лілля.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
2 тур, 2 жовтня

19:45 Жирона – Феєноорд

19:45 Шахтар – Аталанта

22:00 Астон Вілла – Баварія

22:00 Бенфіка – Атлетико

22:00 Динамо Загреб – Монако

22:00 Ліверпуль – Болонья

22:00 Лілль – Реал

22:00 РБ Лейпциг – Ювентус

22:00 Штурм – Брюгге

Напередодні Арсенал упевенено переграв ПСЖ, Баєр мінімально переміг Мілан, а дортмундська Боруссія розтрощила Селтік. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня – за цим посиланням.

Астон Вілла Аталанта Атлетико Баварія Бенфіка Болонья Брюгге Динамо Загреб Жирона Ліверпуль Лілль Монако РБ Лейпциг Реал Мадрид Феєнорд Штурм Ювентус Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Ліга чемпіонів-2024/25

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