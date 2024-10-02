Шахтар зіграє з Аталантою, Ліверпуль прийме Болонью, Лілль проти Реала: розклад матчів Ліги чемпіонів
УЄФА
Сьогодні, 2 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Шахтар у номінально домашньому поєдинку в Гельзенкірхені прийме Аталанту, Жирона Віктора Циганкова зіграє з Феєноордом, Андрій Лунін повернеться у ворота Реала у виїзному матчі проти Лілля.
Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
2 тур, 2 жовтня
19:45 Жирона – Феєноорд
19:45 Шахтар – Аталанта
22:00 Астон Вілла – Баварія
22:00 Бенфіка – Атлетико
22:00 Динамо Загреб – Монако
22:00 Ліверпуль – Болонья
22:00 Лілль – Реал
22:00 РБ Лейпциг – Ювентус
22:00 Штурм – Брюгге
Напередодні Арсенал упевенено переграв ПСЖ, Баєр мінімально переміг Мілан, а дортмундська Боруссія розтрощила Селтік. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня – за цим посиланням.