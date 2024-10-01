Левандовський став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 50 голів після 30 років
Роберт Левандовський
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Форвард Барселони Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Янг Бойз.
Тепер на рахунку поляка 50 голів у Лізі чемпіонів після настання 30 років. Він повторив досягнення Кріштіану Роналду. Португальцю вдалося забити 68 голів.
Загалом на рахунку Роберта 96 голів у найпрестижнішому клубному турнірі світу.
Кріштіану засмучував суперників у Лізі чемпіонів 140 разів і є найкращим бомбардиром в історії.
Станом на 70 хвилину матчу Барселона перемагає з рахунком 4:0.