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Левандовський став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 50 голів після 30 років

Руслан Травкін — 1 жовтня, 23:39
Левандовський став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 50 голів після 30 років
Роберт Левандовський
Getty images

Форвард Барселони Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Янг Бойз.

Тепер на рахунку поляка 50 голів у Лізі чемпіонів після настання 30 років. Він повторив досягнення Кріштіану Роналду. Португальцю вдалося забити 68 голів.

Загалом на рахунку Роберта 96 голів у найпрестижнішому клубному турнірі світу.

Кріштіану засмучував суперників у Лізі чемпіонів 140 разів і є найкращим бомбардиром в історії.

Станом на 70 хвилину матчу Барселона перемагає з рахунком 4:0.

Роберт Левандовський Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів-2024/25

Роберт Левандовський

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