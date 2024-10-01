Левандовський став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 50 голів після 30 років

Форвард Барселони Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Янг Бойз.

Тепер на рахунку поляка 50 голів у Лізі чемпіонів після настання 30 років. Він повторив досягнення Кріштіану Роналду. Португальцю вдалося забити 68 голів.

Загалом на рахунку Роберта 96 голів у найпрестижнішому клубному турнірі світу.

Кріштіану засмучував суперників у Лізі чемпіонів 140 разів і є найкращим бомбардиром в історії.

51 - @FCBarcelona´s @lewy_official 🇵🇱 has become just the second player in UEFA @ChampionsLeague history to score 50+ goals after turning 30 years of age (51th such goal tonight), following Cristiano Ronaldo (68). Eternal. pic.twitter.com/tMjbA3cQHo — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2024

Станом на 70 хвилину матчу Барселона перемагає з рахунком 4:0.