Ефект Сікана: реакція соцмереж на перемогу Шахтаря у матчі з Брестом

У середу, 22 січня, відбувся матч сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та французьким Брестом.

Український колектив на стадіоні "Арена Ауф Шальке" в німецькому Гельзенкірхені здобув впевнену перемогу із рахунком 2:0.

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Редакція Чемпіона вже традиційно зібрала найкращі коментарі вболівальників після цього матчу.

Якщо коротко – Шахтар зіграв фантастично. Мало хто міг сподіватися, що "гірники" наберуть 3 бали, але те, як вони це зробили викликає захват у кожного фаната. Приблизно такі емоції вирують у соціальних мережах.

Вболівальники жартують на тему Данила Сікана, який під час матчу офіційно перебрався в Трабзонспор. Навіть без українського форварда команда змогла перемогти складного суперника.

На диво, нема мінусів у грі "гірників". Можливо, вони є, але фанати зараз радіють перемозі і не думають про погане.

Нагадаємо, в останньому турі основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграє із Боруссією Дортмунд. Гра відбудеться 29 січня.