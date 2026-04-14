Лідер Арсенала пропустив тренування команди перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів

Півзахисник Арсенала Деклан Райс може не зіграти у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортинга.

Про це повідомляє Sky Sports.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета заявив, що Райс зробить все можливе, аби вийти на поле у грі зі Спортингом.

"Я не хочу цього робити, нам потрібно почекати і подивитися, як він почуватиметься завтра. Він не зміг тренуватися".

В його активі багато ігор. Це частина проблеми, але він точно спробує зробити все можливе, щоб бути з нами", – розповів Артета.