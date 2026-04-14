Лідер Арсенала пропустив тренування команди перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 21:30
Лідер Арсенала пропустив тренування команди перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів
Півзахисник Арсенала Деклан Райс може не зіграти у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортинга.

Про це повідомляє Sky Sports.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета заявив, що Райс зробить все можливе, аби вийти на поле у грі зі Спортингом.

"Я не хочу цього робити, нам потрібно почекати і подивитися, як він почуватиметься завтра. Він не зміг тренуватися".

В його активі багато ігор. Це частина проблеми, але він точно спробує зробити все можливе, щоб бути з нами", – розповів Артета.

Також на відкритому тренуванні були відсутні Юррієн Тімбер, Букайо Сака, Мартін Едегор та Ріккардо Калафіорі.

Нагадаємо, 7 квітня Арсенал у виїзному матчі проти Спортинга здобув перемогу 1:0 завдяки голу Кая Гаверца на 91-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться завтра, 15 квітня.

Деклан Райс

