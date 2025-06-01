ПСЖ – другий французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів

Французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 розгромив Інтер (5:0).

Паризький клуб став лише другим представником Франції, який здобував перемогу в головному клубному турнірі світу.

Іншим клубом є Марсель. "Провансальці" тріумфували у сезоні-1992/93. У фіналі вони обіграли Мілан (1:0).

Фінали ЛЧ за участю французьких команд:

Сезон-1956/57. Реал – Реймс 4:3

Сезон-1958/59. Реал – Реймс 2:0

Сезон 1975/1976. Баварія – Сент-Етьєн 1:0

Сезон-1990/91. Црвена Звезда – Марсель 0:0 (5:3 у серії пенальті)

Сезон-1992/93. Марсель – Мілан 1:0

Сезон 2003/04. Порту – Монако 3:0

Сезон 2019/20. Баварія – ПСЖ 1:0

Сезон-2024/25. ПСЖ – Інтер 5:0

Нагадаємо, що ПСЖ здобув найбільшу в історію перемогу у фіналах Ліги чемпіонів.