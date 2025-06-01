ПСЖ – другий французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів
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Французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 розгромив Інтер (5:0).
Паризький клуб став лише другим представником Франції, який здобував перемогу в головному клубному турнірі світу.
Іншим клубом є Марсель. "Провансальці" тріумфували у сезоні-1992/93. У фіналі вони обіграли Мілан (1:0).
Фінали ЛЧ за участю французьких команд:
- Сезон-1956/57. Реал – Реймс 4:3
- Сезон-1958/59. Реал – Реймс 2:0
- Сезон 1975/1976. Баварія – Сент-Етьєн 1:0
- Сезон-1990/91. Црвена Звезда – Марсель 0:0 (5:3 у серії пенальті)
- Сезон-1992/93. Марсель – Мілан 1:0
- Сезон 2003/04. Порту – Монако 3:0
- Сезон 2019/20. Баварія – ПСЖ 1:0
- Сезон-2024/25. ПСЖ – Інтер 5:0
Нагадаємо, що ПСЖ здобув найбільшу в історію перемогу у фіналах Ліги чемпіонів.