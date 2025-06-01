Думаю, ми це заслужили, – Енріке висловився про перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Інтером (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає RMC Sport.

"Створити історію було метою з самого початку сезону. Настав час для великого святкування!

Я відчув справжній зв'язок між гравцями та вболівальниками. Думаю, ми цього заслуговуємо. Важко грати на такому рівні, але ми знали, як впоратися з тиском", – сказав іспанський фахівець.