Важко щось прогнозувати: Шевченко – про фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер, однак не взявся називати фаворита протистояння.

Свою думку щодо матчу він висловив у коментарі NV.

"Я чекаю дуже цікавого матчу. І ПСЖ, і Інтер грають у дуже хороший футбол, але він водночас дуже різний. Обидві команди протягом п’яти років показували дуже стабільні результати. Я думаю, що у фіналі Ліги чемпіонів буде цікавий футбол. У таких матчах дуже важко щось прогнозувати, бо ПСЖ та Інтер – два більш-менш рівні суперники. Тому не можу сказати, хто виграє. До того ж один одному протистоятимуть дві різні тренерські школи – іспанська та італійська. Гра точно буде цікавою", – сказав Шевченко.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше стало відомо, що суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обирати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET — Тримай свою лінію!

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.