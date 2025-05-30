Індзагі розповів про кадрову ситуацію в Інтері напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі розповів, що всі футболісти його команди готові вийти на поле у вирішальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти ПСЖ.

Його слова передає УЄФА.

"Усі мої футболісти готові вийти на поле. Це найкраще, про що я міг мріяти", – сказав Індзагі.

Матч відбудеться в суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,17, нічия – 3.51, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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