ПСЖ – Інтер мовою чисел: хто фаворит фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський Інтер визначать між собою переможця Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіон розповідає, на що потрібно звернути увагу перед вирішальним матчем головного єврокубку.

ПСЖ

Результати в Лізі чемпіонів сезону-2024/25

16 матчів: 10 перемог, 1 нічия, 5 поразок.

Різниця забитих і пропущених голів – +21.

ПСЖ впевнено пройшов етап єдиної ліги, здобувши 4 перемоги та 1 нічию. Ще 3 гри завершились поразкою. У підсумку команда посіла 15 місце та потрапила в додатковий етап, де декласував Брест (10:0 за сумою двох матчів).

В 1/8 фіналу ПСЖ у серії пенальті пройшов Ліверпуль, у чвертьфіналі здолав Астон Віллу (5:4), а у півфіналі виграв у Арсенала (3:1).

Результати в чемпіонаті Франції

34 матчі: 26 перемог, 6 нічиїх, 2 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – +57.

ПСЖ достроково став чемпіоном Франції. За останні 5 матчів клуб здолав Монпельє (4:1) та Осер (3:1), програв Страсбургу (1:2) та Ніцці (1:3) і розписав мирову з Нантом (1:1).

Найкращі бомбардири в сезоні

Усман Дембеле: 33 голи та 11 асистів у 48 матчах;

Бредлі Баркола: 21 гол та 17 асистів у 57 матчах;

Гонсалу Рамош: 18 голів та 6 асистів у 40 матчах.

Усман Дембеле Getty Images

Відсутні гравці

Преснель Кімпембе (захисник).

Інтер

Результати в Лізі чемпіонів сезону-2024/25

14 матчів: 10 перемог, 3 нічиї, 1 поразка.

Різниця забитих і пропущених голів – +15.

Інтер впевнено пройшов етап єдиної ліги, здобувши 6 перемог та 1 нічию. Ще 1 гра завершилась поразкою. У підсумку команда посіла 4 місце та напряму потрапила в плейоф.

В 1/8 фіналу Інтер пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів), у чвертьфіналі здолав Баварію (4:2), а у півфіналі в екстратаймах виграв у Барселони (7:6).

Результати в чемпіонаті Італії

38 матчів, 24 перемоги, 9 нічиїх, 5 поразок.

Різниця забитих і пропущених голів – +44.

Інтер до останнього претендував на чемпіонство, але у підсумку посів 2 місце. За останні 5 матчів команда перемогла Верону (1:0), Торіно (2:0) та Комо (2:0), розписав мирову із Лаціо (2:2) та програв Ромі (0:1).

Найкращі бомбардири в сезоні

Лаутаро Мартінес: 22 голи та 3 асисти за 48 матчів;

Маркус Тюрам: 18 голів та 5 асистів за 47 матчів;

Хакан Чалханоглу: 11 голів та 8 асистів за 46 матчів.

Лаутаро Мартінес Getty Images

Відсутні гравці

Янн Біссек (захисник);

Бенджамен Павар (захисник);

Джакомо Де П'єтрі (півзахисник);

Пйотр Зелінський (півзахисник).

Особисті зустрічі

Це буде перший офіційний матч між ПСЖ та Інтером. До цього команди 5 разів зустрічалися у товариських поєдинках (3 перемоги в ПСЖ, дві в Інтера).

Загалом у ПСЖ 25 офіційних матчів проти італійських клубів: 6 перемог, 9 нічиїх, 10 поразок.

В Інтера 24 гри проти французів: 9 перемог, 9 нічиїх, 6 поразок.

Де дивитися

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Окрім цього, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Цифри та факти

ПСЖ вдруге в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У попередньому фіналі клуб програв Баварії (0:1 у сезоні-2019/20).

Загалом у ПСЖ було 4 фінали єврокубків та лише 1 перемога (Кубок володарів кубків у сезоні-1995/96).

Для Інтера це буде сьомий фінал. Італійці здобули три трофеї (сезони 1963/64, 1964/65, 2009/10). Загалом у команди було 13 фіналів та 8 перемог.

Головним арбітром буде Іштван Ковач. За його роботи Інтер жодного разу не програв (2 перемоги, 1 поразка). А ось у ПСЖ 3 поразки та 2 перемоги.

ПСЖ значно дорожчий за Інтер (923,5 млн євро порти 663, 8 млн). У ПСЖ найдорожчим гравцем є Хвіча Кварацхелія (80 млн), а в Інтері - Лаутаро Мартінес (95 млн).

Середній вік гравців Інтера значно вищий за суперників (29,6 проти 23,6).

Луїс Енріке (тренер ПСЖ) двічі грав проти Інтера: перемога та нічия.

Луїс Енріке може вдруге в кар'єрі виграти требл (Лігу чемпіонів, чемпіонат, кубок країни). Вперше це сталося в сезоні-2014/15 з Барселоною.

Також Енріке став лише 10-м тренером в історії, якому вдалося дійти до фіналу з двома різними кубами. Лише шість із них перемагали з обома командами.

Для Сімоне Індзагі це буде другий фінал Ліги чемпіонів. У минулому він з Інтером програв Манчестер Сіті (2022/23)

Це другий фінал ЛЧ між командами з Франції та Італії. Перший відбувся 1993 року і завершився перемогою французького клубу - марсельський Олімпік обіграв Мілан із рахунком 1:0. Це досі єдина перемога французького клубу в ЛЧ.

Фінал між Олімпіком та Міланом відбувся у Мюнхені. Цьогорічний фінал також зіграють в цьому місті. Що цікаво, двічі італійські клуби грали фінал ЛЧ у Мюнхені, і двічі програвали.

У всіх фіналах Ліги чемпіонів у Мюнхені перемагала команда, яка ніколи не здобувала трофей ЛЧ (було 4 випадки). Цього разу у фіналі грає ПСЖ, для якого це може бути перша Ліга чемпіонів.

Прогноз Чемпіона

Перемога ПСЖ – 2:1.

Прогноз букмекерів

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,20, нічия – 3.49, успіх Інтера – 3,47. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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