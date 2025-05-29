ПСЖ – Інтер мовою чисел: хто фаворит фіналу Ліги чемпіонів
У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський Інтер визначать між собою переможця Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Чемпіон розповідає, на що потрібно звернути увагу перед вирішальним матчем головного єврокубку.
ПСЖ
Результати в Лізі чемпіонів сезону-2024/25
16 матчів: 10 перемог, 1 нічия, 5 поразок.
Різниця забитих і пропущених голів – +21.
ПСЖ впевнено пройшов етап єдиної ліги, здобувши 4 перемоги та 1 нічию. Ще 3 гри завершились поразкою. У підсумку команда посіла 15 місце та потрапила в додатковий етап, де декласував Брест (10:0 за сумою двох матчів).
В 1/8 фіналу ПСЖ у серії пенальті пройшов Ліверпуль, у чвертьфіналі здолав Астон Віллу (5:4), а у півфіналі виграв у Арсенала (3:1).
Результати в чемпіонаті Франції
34 матчі: 26 перемог, 6 нічиїх, 2 поразки.
Різниця забитих і пропущених голів – +57.
ПСЖ достроково став чемпіоном Франції. За останні 5 матчів клуб здолав Монпельє (4:1) та Осер (3:1), програв Страсбургу (1:2) та Ніцці (1:3) і розписав мирову з Нантом (1:1).
Найкращі бомбардири в сезоні
- Усман Дембеле: 33 голи та 11 асистів у 48 матчах;
- Бредлі Баркола: 21 гол та 17 асистів у 57 матчах;
- Гонсалу Рамош: 18 голів та 6 асистів у 40 матчах.
Відсутні гравці
- Преснель Кімпембе (захисник).
Інтер
Результати в Лізі чемпіонів сезону-2024/25
14 матчів: 10 перемог, 3 нічиї, 1 поразка.
Різниця забитих і пропущених голів – +15.
Інтер впевнено пройшов етап єдиної ліги, здобувши 6 перемог та 1 нічию. Ще 1 гра завершилась поразкою. У підсумку команда посіла 4 місце та напряму потрапила в плейоф.
В 1/8 фіналу Інтер пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів), у чвертьфіналі здолав Баварію (4:2), а у півфіналі в екстратаймах виграв у Барселони (7:6).
Результати в чемпіонаті Італії
38 матчів, 24 перемоги, 9 нічиїх, 5 поразок.
Різниця забитих і пропущених голів – +44.
Інтер до останнього претендував на чемпіонство, але у підсумку посів 2 місце. За останні 5 матчів команда перемогла Верону (1:0), Торіно (2:0) та Комо (2:0), розписав мирову із Лаціо (2:2) та програв Ромі (0:1).
Найкращі бомбардири в сезоні
- Лаутаро Мартінес: 22 голи та 3 асисти за 48 матчів;
- Маркус Тюрам: 18 голів та 5 асистів за 47 матчів;
- Хакан Чалханоглу: 11 голів та 8 асистів за 46 матчів.
Відсутні гравці
- Янн Біссек (захисник);
- Бенджамен Павар (захисник);
- Джакомо Де П'єтрі (півзахисник);
- Пйотр Зелінський (півзахисник).
Особисті зустрічі
Це буде перший офіційний матч між ПСЖ та Інтером. До цього команди 5 разів зустрічалися у товариських поєдинках (3 перемоги в ПСЖ, дві в Інтера).
Загалом у ПСЖ 25 офіційних матчів проти італійських клубів: 6 перемог, 9 нічиїх, 10 поразок.
В Інтера 24 гри проти французів: 9 перемог, 9 нічиїх, 6 поразок.
Де дивитися
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Окрім цього, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Цифри та факти
- ПСЖ вдруге в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У попередньому фіналі клуб програв Баварії (0:1 у сезоні-2019/20).
- Загалом у ПСЖ було 4 фінали єврокубків та лише 1 перемога (Кубок володарів кубків у сезоні-1995/96).
- Для Інтера це буде сьомий фінал. Італійці здобули три трофеї (сезони 1963/64, 1964/65, 2009/10). Загалом у команди було 13 фіналів та 8 перемог.
- Головним арбітром буде Іштван Ковач. За його роботи Інтер жодного разу не програв (2 перемоги, 1 поразка). А ось у ПСЖ 3 поразки та 2 перемоги.
- ПСЖ значно дорожчий за Інтер (923,5 млн євро порти 663, 8 млн). У ПСЖ найдорожчим гравцем є Хвіча Кварацхелія (80 млн), а в Інтері - Лаутаро Мартінес (95 млн).
- Середній вік гравців Інтера значно вищий за суперників (29,6 проти 23,6).
- Луїс Енріке (тренер ПСЖ) двічі грав проти Інтера: перемога та нічия.
- Луїс Енріке може вдруге в кар'єрі виграти требл (Лігу чемпіонів, чемпіонат, кубок країни). Вперше це сталося в сезоні-2014/15 з Барселоною.
- Також Енріке став лише 10-м тренером в історії, якому вдалося дійти до фіналу з двома різними кубами. Лише шість із них перемагали з обома командами.
- Для Сімоне Індзагі це буде другий фінал Ліги чемпіонів. У минулому він з Інтером програв Манчестер Сіті (2022/23)
- Це другий фінал ЛЧ між командами з Франції та Італії. Перший відбувся 1993 року і завершився перемогою французького клубу - марсельський Олімпік обіграв Мілан із рахунком 1:0. Це досі єдина перемога французького клубу в ЛЧ.
- Фінал між Олімпіком та Міланом відбувся у Мюнхені. Цьогорічний фінал також зіграють в цьому місті. Що цікаво, двічі італійські клуби грали фінал ЛЧ у Мюнхені, і двічі програвали.
- У всіх фіналах Ліги чемпіонів у Мюнхені перемагала команда, яка ніколи не здобувала трофей ЛЧ (було 4 випадки). Цього разу у фіналі грає ПСЖ, для якого це може бути перша Ліга чемпіонів.
Прогноз Чемпіона
Перемога ПСЖ – 2:1.
Прогноз букмекерів
Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,20, нічия – 3.49, успіх Інтера – 3,47. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!
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