Наставник ПСВ назвав фактори, які дозволили вирвати перемогу над Шахтарем

Наставник ПСВ Петер Бош висловився про складну перемогу своїх підопічних над Шахтарем. Клуб із Ейндховена до 87-ї хвилини програвав 0:2, але до кінця гри зумів забити тричі.

Слова фахівця передає пресслужба Шахтаря.

"Не було тієї агресії, і звісно, що ми грали проти хорошої команди. Шахтар – це чудова команда, але в першій половині ми не продемонстрували себе з хорошого боку. У другій половині виглядали дещо краще, але відставали 0:2, і це неприємний результат, до того ж ніяк не вдавалося забити. Що допомогло виграти? Вважаю, що в другій половині мої гравці продемонстрували себе краще, проявили необхідну енергію та агресію. Червона картка, на мою думку, була справедливою, він не вчинив це спеціально, але червона справедлива, що посприяло додатковій енергії на полі. Згодом ми замінили Олів’є і, на щастя, перемогли. Неважливо, навіть якби в підсумку ми поступились 0:2 чи 0:3, ми продемонстрували гарну гру", – сказав Бош.

Він також зазначив, що навіть не звернув уваги на те, хто забив вирішальний м'яч.

" Я навіть не пам’ятаю, як відреагував, і не знав, хто забив третій м’яч, мені вже пізніше про це повідомили. Як тренер ти мусиш звертати увагу на безліч різних аспектів, тому це може здатися не зовсім правильним, але на полі я думаю про багато речей одночасно", – додав тренер ПСВ.

Команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0, проте на останніх секундах зустрічі зазнала поразки. Таке з Шахтарем відбулося вдруге. Перший подібний випадок стався у вересні 2000 року.

Попри це гарним виступом відзначився голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі Реал програв Ліверпулю на Енфілді. Цей результат призвів до того, що команда Андрія Луніна тепер може похвалитися новим клубним "досягненням" у межах Ліги чемпіонів.