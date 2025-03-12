Трубін – про виліт Бенфіки з Ліги чемпіонів: Завершення одного шляху – це початок іншого

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував виліт його команди з плейоф Ліги чемпіонів після поразки від Барселони (1:3).

Своїми думками 23-річний українець поділився в Instagram.

Лісабонський колектив не зміг перевернути хід протистояння з каталонцями та вдруге програв на стадії 1/8 фіналу. "Орли"залишили єврокубок, поступившись у протистоянні із загальним рахунком 1:4.

Проте голкіпер збірної України зауважив, що особисто для нього виступи в плейоф Ліги чемпіонів та матчі проти такого суперника були важливим досвідом.

"Ліга чемпіонів для нас завершується, але кожен матч на цьому рівні – це можливість рости. Цей сезон дав особисто мені новий досвід, нові виклики, нові висновки. Розчарування триває недовго. Робота – завжди. Попереду чемпіонат і Кубок, тепер фокус уваги там. Завершення одного шляху – початок іншого", – написав Трубін.

У цьому розіграші Ліги чемпіонів Анатолій Трубін взяв участь у 12 матчах, у яких він пропустив 19 голів та 4 рази відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що Трубін отримав посередню оцінку за свій виступ у воротах Бенфіки у поєдинку проти Барселони.

Раніше стало відомо, що в цій же зустрічі Ламін Ямал встановив новий рекорд Ліги чемпіонів своїми результативними діями.