Трубін – про виліт Бенфіки з Ліги чемпіонів: Завершення одного шляху – це початок іншого
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував виліт його команди з плейоф Ліги чемпіонів після поразки від Барселони (1:3).
Своїми думками 23-річний українець поділився в Instagram.
Лісабонський колектив не зміг перевернути хід протистояння з каталонцями та вдруге програв на стадії 1/8 фіналу. "Орли"залишили єврокубок, поступившись у протистоянні із загальним рахунком 1:4.
Проте голкіпер збірної України зауважив, що особисто для нього виступи в плейоф Ліги чемпіонів та матчі проти такого суперника були важливим досвідом.
"Ліга чемпіонів для нас завершується, але кожен матч на цьому рівні – це можливість рости.
Цей сезон дав особисто мені новий досвід, нові виклики, нові висновки. Розчарування триває недовго. Робота – завжди.
Попереду чемпіонат і Кубок, тепер фокус уваги там. Завершення одного шляху – початок іншого", – написав Трубін.
У цьому розіграші Ліги чемпіонів Анатолій Трубін взяв участь у 12 матчах, у яких він пропустив 19 голів та 4 рази відстояв на "нуль".
Нагадаємо, що Трубін отримав посередню оцінку за свій виступ у воротах Бенфіки у поєдинку проти Барселони.
Раніше стало відомо, що в цій же зустрічі Ламін Ямал встановив новий рекорд Ліги чемпіонів своїми результативними діями.