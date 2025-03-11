Трубін не врятував: визначилася оцінка українця в матчі ЛЧ з Барселоною

Український воротар Анатолій Трубін не зумів допомогти Бенфіці здолати Барселону в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

"Орли" зазнали поразки 3:1 та покинули цьогорічний розіграш ЛЧ. Українець за свій виступ отримав оцінку 6,3. Трубін зробив три сейви, двічі з меж штрафного майданчика. Також український воротар виконав 16 точних з 24 пасів, а також 2 вдалі дальні передачі з 10 спроб.

Гіршу оцінку за Трубіна отримав лише турецький півзахисник Оркун Кьокчу – 6,2. Найкращим гравцем поєдинку став бразилець Рафінья, який забив два голи та відзначився асистом. За цей виступ вінгер Барселони отримав 9,0 балів від SofaScore.

Нагадаємо, що в першій грі перемогу також здобули каталонці. У підсумку команда Анатолія Трубіна програла протистояння із загальним рахунком 1:4 та залишила турнір, а Барселона стала першим чвертьфіналістом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

Завтра, 12 березня, відбудуться інші чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Лілль – Боруссія Дортмунд, Арсенал – ПСВ, Астон Вілла – Брюгге та Атлетико – Реал.

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