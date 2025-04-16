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Артета – про матч-відповідь з Реалом: Ми повинні домінувати

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 09:08
Артета – про матч-відповідь з Реалом: Ми повинні домінувати
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про матч-відповідь 1/4 фіналу проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Емоційний аспект гри буде дуже важливим. Мені подобалось те, як команда поводила себе протягом сезону як у сприятливих умовах, так і в поганих. Ми хочемо насолодитись цим матчем.

Арсенал повинен грати сміливо, домінувати та сумніватись, що ми можемо їх знову обіграти", – розповів Артета.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилась з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Раніше іспанський тренер оцінив стан травмованих гравців лондонського колективу напередодні матчу з Реалом.

Мікель Артета Реал Мадрид Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

Мікель Артета

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