Артета – про матч-відповідь з Реалом: Ми повинні домінувати

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про матч-відповідь 1/4 фіналу проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Емоційний аспект гри буде дуже важливим. Мені подобалось те, як команда поводила себе протягом сезону як у сприятливих умовах, так і в поганих. Ми хочемо насолодитись цим матчем.



Арсенал повинен грати сміливо, домінувати та сумніватись, що ми можемо їх знову обіграти", – розповів Артета.