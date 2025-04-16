Артета – про матч-відповідь з Реалом: Ми повинні домінувати
Мікель Артета
Арсенал
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про матч-відповідь 1/4 фіналу проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Емоційний аспект гри буде дуже важливим. Мені подобалось те, як команда поводила себе протягом сезону як у сприятливих умовах, так і в поганих. Ми хочемо насолодитись цим матчем.
Арсенал повинен грати сміливо, домінувати та сумніватись, що ми можемо їх знову обіграти", – розповів Артета.
Зазначимо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилась з рахунком 3:0 на користь "канонірів".
Раніше іспанський тренер оцінив стан травмованих гравців лондонського колективу напередодні матчу з Реалом.