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Артета розповів, які гравці відновилися від травми напередодні матчу з Реалом

Станіслав Лисак — 15 квітня 2025, 22:38
Мікель Артета
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що кілька гравців команди відновилися напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Томас Партей та Бен Вайт будуть доступні завтра. Жоржиньйо, на жаль, немає. Він ще не одужав", – заявив Артета.

Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться завтра, 16 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.

Арсенал (Лондон) Мікель Артета Ліга чемпіонів Реал Мадрид

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