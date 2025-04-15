Артета розповів, які гравці відновилися від травми напередодні матчу з Реалом

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що кілька гравців команди відновилися напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Томас Партей та Бен Вайт будуть доступні завтра. Жоржиньйо, на жаль, немає. Він ще не одужав", – заявив Артета.

🚨 Mikel Arteta: “Thomas Partey and Ben White will be available tomorrow”.



“Jorginho unfortunately is not here. He hasn’t recovered”. pic.twitter.com/xhlsFTgdeV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025

Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться завтра, 16 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.