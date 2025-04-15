Артета розповів, які гравці відновилися від травми напередодні матчу з Реалом
Мікель Артета
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що кілька гравців команди відновилися напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.
Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Томас Партей та Бен Вайт будуть доступні завтра. Жоржиньйо, на жаль, немає. Він ще не одужав", – заявив Артета.
Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться завтра, 16 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.
Перший поєдинок 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.