Відомо, хто прокоментує матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

11 лютого Манчестер Сіті вчетверте поспіль зустрінеться з мадридським Реалом у плейоф Ліги чемпіонів. Початок матчу на Етіхаді – о 22:00 за Києвом.

Цей та інші матчі ЛЧ покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Ман Сіті – Реал прокоментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Сергій Лук’яненко та Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк і Олександр Головко.

Трансляцію поєдинку можна буде знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Обидві команди не надто успішно виступили в основному етапі. Ман Сіті лише в останньому турі пробився у стикові матчі, посівши підсумкове 22 місце у турнірній таблиці. Реал з українцем Андрієм Луніним поступився у трьох із перших п’яти зустрічей, проте виправився у крайніх трьох матчах, забезпечивши собі 11 місце.

Цікаво, що у трьох попередніх розіграшах Ліги чемпіонів команда, яка перемагала у цьому протистоянні грандів, у підсумку здобувала "вухастий" трофей.

Напередодні цього поєдинку "вершкові" зіграли внічию з Атлетико в мадридському дербі, а Манчестер Сіті у важкому матчі здолав третьоліговий Лейтон Орієнт у 1/16 фіналу Кубку Англії.