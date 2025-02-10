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Манчестер Сіті – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 10 лютого 2025, 11:24
Ліга чемпіонів УЄФА
Ліга чемпіонів

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє з Манчестер Сіті у попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на арені "Етіхад Стедіум" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що у попередньому етапі мадридський Реал фінішував 11, а Манчестер Сіті врятувався в останньому турі, посівши 22 сходинку в турнірній таблиці.

Напередодні цього поєдинку "вершкові" зіграли внічию з Атлетико в мадридському дербі, а Манчестер Сіті у важкому матчі здолав третьоліговий Лейтон Орієнт у 1/16 фіналу Кубку Англії.

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