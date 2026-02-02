Українська правда
Колишню зірку ПСЖ, який став коментатором, покарали за сексизм

Сергій Шаховець — 2 лютого 2026, 13:40
Даніель Браво
DNA

Ексфутболіста та телевізійного експерта Даніеля Браво відсторонили від роботи на BeIN Sports після висловлювань сексистського характеру в прямому ефірі.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Інцидент трапився у суботу, 31 лютого, коли Браво дозволив собі недоречний коментар на адресу Гаетан Тіні, колишньої гравчині збірної Франції, яка нині обіймає посаду спортивної директорки жіночої команди ФК Париж.

Після кадру, на якому Тіні видно на трибунах стадіону "Жан-Буен", колишній гравець збірної Франції сказав, що "вона не дуже уважна", а потім додав, що у нього склалося "враження, що вона говорила про білизну".

Фраза, що позвучала в прямому етері, була сприйнята як принизлива та такою, що суперечить етичним стандартам мовника.

У BeIN Sports заявили, що висловлювання експерта не відповідають цінностям телеканалу та редакційній політиці, а тому було ухвалено рішення про негайне відсторонення Браво від роботи. Подальша доля ексфутболіста на каналі, де він працював з 2016 року, наразі залишається невизначеною.

Даніель Браво відомий виступами за Парі Сен-Жермен та збірну Франції. Півзахисник ставав чемпіоном Франції, тричі вигравав Кубок країни, здобував Кубок кубків УЄФА, Суперкубок Франції та Кубок французької ліги.

У сезоні 1994/95 Браво у складі ПСЖ зіграв два поєдинки проти київського Динамо у розіграші Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що колишнього нападника Манчестер Юнайтед, Реала та Баєра Чічаріто звинуватили у сексизмі та оштрафували.

