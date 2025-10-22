Через поразку ПСВ Наполі встановив ганебне клубне досягнення в єврокубках
Наполі програв ПСВ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів та встановив цим вкрай неприємне клубне досягнення.
Про це повідомила Opta.
"Партенопейці" у своїй історії пропустили шість м'ячів у єврокубках. До цього найганебнішою поразкою був матч 1967 року проти Гіберніана у межах Кубку Ярмарок.
Після трьох турів Наполі посідає 22 місце у турнірній таблиці, набравши три залікові бали.
У наступній грі в межах Ліги чемпіонів італійський клуб гратиме проти Айнтрахта – матч заплановано на 4 листопада о 19:45 за київським часом.
