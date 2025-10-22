Через поразку ПСВ Наполі встановив ганебне клубне досягнення в єврокубках

Наполі програв ПСВ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів та встановив цим вкрай неприємне клубне досягнення.

Про це повідомила Opta.

"Партенопейці" у своїй історії пропустили шість м'ячів у єврокубках. До цього найганебнішою поразкою був матч 1967 року проти Гіберніана у межах Кубку Ярмарок.

6 - #Napoli have conceded six goals for the first time in European competition; overall, they suffered at least six goals in a single match for the first time since December 21st, 1997 (3-6 against Sampdoria in Serie A). Rumor.#PSVNapoli #UCL pic.twitter.com/wHSjZx8uwe — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025

Після трьох турів Наполі посідає 22 місце у турнірній таблиці, набравши три залікові бали.

У наступній грі в межах Ліги чемпіонів італійський клуб гратиме проти Айнтрахта – матч заплановано на 4 листопада о 19:45 за київським часом.

