Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Через поразку ПСВ Наполі встановив ганебне клубне досягнення в єврокубках

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 14:15
Через поразку ПСВ Наполі встановив ганебне клубне досягнення в єврокубках
Антоніо Конте
УЄФА

Наполі програв ПСВ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів та встановив цим вкрай неприємне клубне досягнення.

Про це повідомила Opta.

"Партенопейці" у своїй історії пропустили шість м'ячів у єврокубках. До цього найганебнішою поразкою був матч 1967 року проти Гіберніана у межах Кубку Ярмарок.

Після трьох турів Наполі посідає 22 місце у турнірній таблиці, набравши три залікові бали.

У наступній грі в межах Ліги чемпіонів італійський клуб гратиме проти Айнтрахта – матч заплановано на 4 листопада о 19:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що лондонський Арсенал завдяки перемозі над Атлетико встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Наполі ПСВ

Наполі

Барселона переїхала Олімпіакос, ПСВ забив 6 голів Наполі, перемога ПСЖ та поразка Бенфіки у 3 турі Ліги чемпіонів
ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів
Наполі втратив основного хавбека на 3-4 тижні
Наполі розглядав можливість підписання Неймара
Ще два гравці Наполі покинули свої збірні через травми

Останні новини