Вінгер ПСЖ отримав травму в матчі Ліги 1 проти Лор'яна

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 11:11
Атакувальний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе отримав травму у матчі 10 туру Ліги 1 проти Лор'яна.

В одному з ігрових епізодів вінгер почав прискорюватись, але згодом впав, тримаючись за стегно.

У підсумку, Дуе залишив поле на ношах, а замість нього на полі з'явився Бредлі Барколя. Сама гра завершилась внічию з рахунком 1:1.

Цього сезону Дуе зіграв вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що це не перша травма хавбека цієї осені – раніше він пропустив шість матчів ПСЖ через ушкодження берцової кістки.

Напередодні повідомлялось, що французький гранд готує новий контракт для Вільяма Пачо.

