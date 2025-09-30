Моурінью – про матч проти Челсі: Я завжди буду "синім"

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью тепло висловився щодо його зв'язку з майбутнім опопнентом в особі Челсі.

Слова 62-річного португальця наводить Sky Sports.

Сьогодні, 30 вересня, Моурінью повернеться на "Стемфорд Бридж" у статусі тренера Бенфіки. На пресконференції "Особливий" пригадав його час у Лондоні, залишаючись найбільш успішним наставником в історії "пенсіонерів".

"Звичайно, я завжди буду "синім". Я є частиною їхньої історії, а вони – частиною моєї. Я допоміг їм стати більшим Челсі, а вони допомогли мені стати більшим Жозе. Коли я кажу, що я не "синій", сподіваюся, всі розуміють, що я говорю про роботу, яку я повинен виконати. У багатьох клубах, схоже, панує страх перед тим, що сталося в минулому. Відбувається постійна трансформація зображень. Схоже, вони хочуть видалити людей, які створили історію клубу", – сказав Моурінью.

Незважаючи на певні проблеми, які переживає Челсі цього сезону, португальський фаахівець схвалює напрямок розвитку лондонського клубу під керівництвом Енцо Марески.

"Був сумний період, коли навіть я, як сторонній спостерігач, ставив під сумнів деякі речі. Складалося враження, що Челсі втратив свою ідентичність як клуб. Але події минулого сезону повернули все на свої місця. Вони довірилися Енцо, він привніс свої ідеї і добре вписався у філософію, яку вони хочуть впровадити в клубі. Ліга конференцій – це змагання, в якому великим клубам легко перемогти, я зробив це з Ромою. Щодо Клубного чемпіонату світу, то можна сказати, що Ліга чемпіонів набагато важливіша, але цей значок (на футболці) означає дуже багато. Це перший раз, коли клуб виграв цей турнір. Це дає їм основу для довіри та впевненості – навіть на рівні вболівальників вони це відчувають. Я живу за п'ять хвилин відсюди, мій син ходить сюди. Відчуття зовсім інші – був період розчарування і сумнівів, але зараз це період щастя і довіри".

Матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Челсі та Бенфікою відбудеться сьогодні, 30 вересня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

