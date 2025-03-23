Ноєр через рецидив травми пропустить близько двох тижнів

Голкіпер збірної Німеччини та Баварії Мануель Ноєр пропустить приблизно 2 тижні через травму литкового м'яза.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За наявною інформацією, воротаря рецидив травми литкового м'яза, яку він отримав у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра.

Тепер Ноєр не зіграє проти Санкт-Паулі (29 березня) та Аугсбурга (4 квітня) і, найімовірніше, пропустить перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Інтером (8 квітня).

Раніше пресслужба німецького клубу повідомляла, що Ноєр на деякий час припинив реабілітаційні тренування через можливий рецидив травми.

Цього сезону голкіпер зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".

У лютому він підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі.