Енріке прокоментував сенсаційний прохід ПСЖ до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Наставник ПСЖ Луїс Енріке задоволений виходом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Він вважає, що переломити хід подій дозволив характер команди.

Слова іспанського фахівця цитує RMC Sport.

"Я дуже радий, ми показали, що ми є справжньою командою. Сьогодні ми провели дуже гарний матч за підтримки наших уболівальників, і ми пишаємось цією чудовою командою. Це лише початок! Ми налаштовані стати кращими.

Це був дуже складний матч, тому що Ліверпуль – дуже хороша команда. Було важко тримати м'яч. Але завдяки нашому менталітету, нашому характеру і особливо Доннаруммі ми змогли виграти цей матч.

Нам потрібно подумати про відновлення сил та святкування. Ми показали, що любимо грати у футбол, незалежно від стадіону та атмосфери", – сказав він.