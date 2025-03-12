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Енріке прокоментував сенсаційний прохід ПСЖ до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 01:47
Енріке прокоментував сенсаційний прохід ПСЖ до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Луїс Енріке
FC PSG

Наставник ПСЖ Луїс Енріке задоволений виходом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Він вважає, що переломити хід подій дозволив характер команди.

Слова іспанського фахівця цитує RMC Sport.

"Я дуже радий, ми показали, що ми є справжньою командою. Сьогодні ми провели дуже гарний матч за підтримки наших уболівальників, і ми пишаємось цією чудовою командою. Це лише початок! Ми налаштовані стати кращими.

Це був дуже складний матч, тому що Ліверпуль – дуже хороша команда. Було важко тримати м'яч. Але завдяки нашому менталітету, нашому характеру і особливо Доннаруммі ми змогли виграти цей матч.

Нам потрібно подумати про відновлення сил та святкування. Ми показали, що любимо грати у футбол, незалежно від стадіону та атмосфери", – сказав він.

Нагадаємо, що ПСЖ вибив Ліверпуль у серії пенальті. Основний час закінчився з рахунком 1:0 на користь парижан.

З усіма результатами 1/8 фіналу за 11 березня можна ознайомитися ТУТ.

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