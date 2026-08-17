Ми домінували, але не забили: Забарний – про поразку в матчі за Суперкубок Франції

Ілля Забарний висловився про поразку ПСЖ у матчі проти Ланса (0:1) за Суперкубок Франції.

Його слова передає журналістка Дунія Меслі.

Захисник поділився думками, чого не вистачило для здобуття перемоги. Він не став робити трагедії з результату та вважає, що команда добре виступила.

"Тут нічого пояснювати. Ви все бачили. Ми домінували, але не забили. У цьому вся справа. Іноді у футболі таке трапляється. Іноді ти перемагаєш, іноді програєш, але сьогодні був не наш день. Ми все проаналізуємо та продовжимо працювати, адже попереду сезон, тож ми зробимо з цього висновки. Я не бачу проблеми. Думаю, ми провели чудовий матч. Нам вдалося зіграти у свою гру, ми створювали моменти, але справа лише в тому, щоб забивати. Це просто футбол. Якщо очікувати, що ти виграватимеш кожен матч, то це буде нецікаво. Сьогодні, маючи свої моменти, ми не забили", – сказав Забарний.

Зазначимо, що Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч. Єдиний гол у поєдинку забив Флоріан Товен.

Наступну гру парижани проведуть проти Ренна. Вона відбудеться 23 серпня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.