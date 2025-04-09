Ковач: Барселона фаворит, але Боруссія їде, щоб вигравати

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач вважає, що його команда зможе нав'язати боротьбу Барселоні в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Слова хорватського фахівця передає сайт УЄФА.

"Я думаю, що Барселона завтра фаворит, але Боруссія грала у фіналі минулого сезону. Все можливо. Ми є аутсайдером, але це не обов'язково грає на користь Барселони.

Ми з Фліком добре знаємо один одного і цінуємо як людей, а також знаємо, як про наші погляди на футбол. Боруссія хоче скористатися їхніми слабкими сторонами і приїжджаємо сюди, щоб спробувати виграти", – сказав Ковач.

Зазначимо, що Ніко Ковач та Гансі-Діттер Флік працювали разом у Баварії в період з липня по листопад 2019 року. Після звільнення хорвата саме Флік очолив мюнхенців і здобув з командою требл.

Матч Барселона – Боруссія Дортмунд відбудеться в середу, 9 квітня, о 22:00 за київським часом.

Напередодні Арсенал з неймовірним дублем Райса розгромив Реал, а Інтер вирвав мінімальну перемогу в Баварії у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ.