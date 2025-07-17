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Лудогорець вирвав перемогу в Динамо Мінськ, Шелбурн здобув рятівну нічию з Лінфілдом у кваліфікації ЛЧ

Станіслав Лисак — 17 липня 2025, 00:25
Лудогорець вирвав перемогу в Динамо Мінськ, Шелбурн здобув рятівну нічию з Лінфілдом у кваліфікації ЛЧ

У ніч з 16 на 17 липня відбулися два матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

Північноірландський Лінфілд розписав домашню нічию із Шелбурном з Ірландії, проте через поразку в першому поєдинку саме гості вийшли до наступного етапу.

Болгарський Лудогорець у додатковий час зрівняв рахунок у матчі з мінським Динамо та за сумою двох зустрічей кваліфікувався до другого раунду відбору.

Ліга чемпіонів-2025/26
Кваліфікація, 1 раунд, 25 липня

Динамо Мінськ (-) – Лудогорець (Болгарія) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Маркус, 1:1 – 54 Джиме, 2:1 – 62 Ігор, 2:2 – 100 Біле

Лінфілд (Північна Ірландія) – Шелбурн (Ірландія) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Кут, 1:1 – 45+3 Шілдс (пен)

Напередодні Жальгіріс та Хамрун визначали суперника київського Динамо. Перші поєдинки другого раунду відбудуться 22 липня.

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