Енріке назвав наступну ціль ПСЖ після тріумфу у Суперкубку УЄФА

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думкою щодо перемоги над Астон Віллою у Суперкубку УЄФА (2:1).

Його слова передає УЄФА.

Іспанський наставник відзначив, що ще до початку поєдинку знав, що на його команду чекає непросте протистояння. Енріке розповів, завдяки чому його підопічні переграли "левів".

"Нам вдалося зіграти саме так завдяки тому, що мої футболісти показали, чого вони варті. Можливо, ми не в найкращому фізичному стані, але це вкотре стало справжньою демонстрацією нашої ДНК, а також заслугою наших уболівальників, які допомагали нам вигравати трофеї та підтримувати високі стандарти. Я знаю, наскільки складно здобувати трофеї, особливо в клубі, який постійно прагне їх вигравати. Три роки тому всі казали, що моя команда надто молода, а ми довели протилежне. Нам потрібно багато чого покращити, ми знаємо свої слабкі сторони, але я дуже радий можливості тренувати команду з таким чудовим менталітетом", – сказав Енріке.

56-річний спеціаліст зазначив, що після перемоги у Суперкубку УЄФА-2026 тепер його команда матиме завдання – втретє поспіль тріумфувати у Лізі чемпіонів.

"Тепер наша ментальна установка – спробувати виграти третю Лігу чемпіонів поспіль. Ми повинні бути амбітними та вірити, що здатні це зробити. Це буде дуже складно – ми не хочемо розслаблятися, але це, безумовно, наша мета", – заявив наставник парижан.

Саме іспанський фахівець привів французів до двох поспіль тріумфів в ЛЧ: у сезоні-2024/25 ПСЖ розтрощив Інтер 5:0, а у розіграші-2025/26 вирвав звитягу у серії пенальті у лондонського Арсенала (4:3).

Відзначимо, що ПСЖ також двічі поспіль переміг у Суперкубку УЄФА. Торік паризький колектив здолав у серії пенальті Тоттенгем (4:3).

Раніше про це фіаско висловився головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.

16 серпня команда Енріке спробує здобути свій другий поспіль трофей. У цей день ПСЖ зіграє з Лансом у Суперкубку Франції (о 21:45 за київським часом).