Дуе: Ми хочемо знову виграти все цього сезону
Зірковий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе прокоментував завоювання Суперкубку УЄФА-2026.
Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА.
"Це неймовірно. Виграти цей трофей – чудово. Це дуже складно, адже перед цим потрібно виграти Лігу чемпіонів. Ми знову це зробили, а тепер вдруге поспіль виграли Суперкубок, тому це важливо для нас.
Ми завжди прагнемо більшого, хочемо більшого. Після фіналу Ліги чемпіонів я сказав, що ми хочемо продовжувати. У нас є амбіції. Ми молода команда і хочемо знову виграти все цього сезону", – заявив Дуе.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ у матчі за Суперкубок УЄФА 2026 року обіграв Астон Віллу з рахунком 2:1. Парижани завоювали цей трофей вдруге поспіль.
Дуе у матчі проти Астон Вілли оформив гол+пас і був визнаний найкращим гравцем матчу.