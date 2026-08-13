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Дуе: Ми хочемо знову виграти все цього сезону

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 12:06
Дуе: Ми хочемо знову виграти все цього сезону
Дезіре Дуе
Getty Images

Зірковий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе прокоментував завоювання Суперкубку УЄФА-2026.

Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА.

"Це неймовірно. Виграти цей трофей – чудово. Це дуже складно, адже перед цим потрібно виграти Лігу чемпіонів. Ми знову це зробили, а тепер вдруге поспіль виграли Суперкубок, тому це важливо для нас.

Ми завжди прагнемо більшого, хочемо більшого. Після фіналу Ліги чемпіонів я сказав, що ми хочемо продовжувати. У нас є амбіції. Ми молода команда і хочемо знову виграти все цього сезону", – заявив Дуе.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ у матчі за Суперкубок УЄФА 2026 року обіграв Астон Віллу з рахунком 2:1. Парижани завоювали цей трофей вдруге поспіль.

Дуе у матчі проти Астон Вілли оформив гол+пас і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Астон Вілла Суперкубок УЄФА Дезіре Дуе

Дезіре Дуе

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