Дуе: Ми хочемо знову виграти все цього сезону

Зірковий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе прокоментував завоювання Суперкубку УЄФА-2026.

Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА.

"Це неймовірно. Виграти цей трофей – чудово. Це дуже складно, адже перед цим потрібно виграти Лігу чемпіонів. Ми знову це зробили, а тепер вдруге поспіль виграли Суперкубок, тому це важливо для нас.

Ми завжди прагнемо більшого, хочемо більшого. Після фіналу Ліги чемпіонів я сказав, що ми хочемо продовжувати. У нас є амбіції. Ми молода команда і хочемо знову виграти все цього сезону", – заявив Дуе.