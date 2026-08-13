Неможливо бути задоволеним: Емері – про болючу поразку від ПСЖ у Суперкубку УЄФА

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про поразку (1:2) від ПСЖ у Суперкубку УЄФА.

Його цитує BBC.

За його словами, в англійському клубі повинні пишатися тим, як команда боролася протягом усього матчу та створювала непоодинокі моменти біля воріт французького гранда.

"Після поразки неможливо бути задоволеним, але ми справді повинні дуже пишатися тим, як ми боролися, як футболісти діяли на полі протягом 90 хвилин і які шанси забити ми створювали. Ми маємо пишатися тим, що зробили сьогодні (12 серпня – прим. ред.)", – заявив Емері.

54-річний іспанський спеціаліст додав, що лідери команди Мартінес, Конса та Воткінс доєднаються до команди після поєдинку проти парижан.

"Ми хотіли дати їм чотири тижні відпустки, тому що сезон був дуже напруженим. Ми вважаємо, що краще працювати з футболістами, які перебувають у хорошій фізичній формі. Загалом ми можемо пишатися всім, що зробили. Потрібні будуть деякі зміни, але ми впевнені в собі. Трансфери? Зміни ще будуть", – сказав наставник "левів".

Ця поразка стала болючою для коуча Астон Вілли. Емері вчетверте програв у матчі за Суперкубок УЄФА у ролі тренера. Він ще жодного разу не вигравав цей трофей.

Раніше Унаї як головний наставник програвав у Суперкубку УЄФА у 2014-му (від мадридського Реала 0:2) та 2015-му році (від Барселони 4:5 у додаткових таймах) із Севільєю, а також у 2021-му з Вільярреалом (від Челсі 6:7 по пенальті).

Новий розіграш АПЛ-2026/27 Астон Вілла розпочне виїзною грою проти Брайтона – 23 серпня о 16:00 (за київським часом). Тоді як ПСЖ 16 серпня спробує тріумфувати над Лансом у Суперкубку Франції (о 21:45).