Арарат-Вірменія та Слован здобули перемоги у 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 серпня, відбувся ряд матчів третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Арарат-Вірменія вдома мінімально обіграв Цельє, а Слован на останніх хвилинах вирвав виїзну перемогу над М'єльбю.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3-й раунд

Перші матчі, 4 серпня

Арарат-Вірменія – Цельє (Словенія) – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 21 Сешлар (з пенальті), 1:1 – 38 Серобян, 2:1 – 70 Карлос

М'єльбю (Швеція) – Слован (Словаччина) – 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Страуд (з пенальті), 1:1 – 78 Камара, 1:2 – 90+4 Кіанга

Також 4 серпня відбудуться наступні матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

20:30 Левскі (Болгарія) – Кайрат (Казахстан)

20:30 Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Црвена Звезда (Сербія)

21:00 Динамо Загреб (Хорватія) – Жальгіріс (Литва)

21:00 Олімпіакос (Греція) – Неймеген (Нідерланди)

21:00 Уніон Сен-Жилуаз (Бельгія) – Буде-Глімт (Норвегія)

21:00 Спарта Прага (Чехія) – Ліон (Франція)

Ще два перших матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться у середу, 5 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 11 серпня.

Нагадаємо, Роман Яремчук не потрапив у заявку Олімпіакоса на третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.