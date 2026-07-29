Кайрат по пенальті пройшов Омонію у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 29 липня, відбулася низка матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Зокрема, у перших поєдинках ігрового дня Кайрат лише у серії пенальті зміг пройти кіпрську Омонію, а Жальгіріс з мінімальним рахунком здолав Клаксвік.

Водночас Лех вдома примудрився тричі пропустити від данського Орхуса, який зміг перевернути протистояння з ніг на голову, перевівши його в екстратайми.

Ліга чемпіонів-2026/27

2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

29 липня

Кайрат (Казахстан) – Омонія (Кіпр) 0:0 (6:5 по пен)

За підсумками двох зустрічей – 2:1

Жальгіріс Каунас (Литва) – Клаксвік (Фарерські острови) 1:0 (0:0)

За підсумками двох зустрічей – 1:0

Гол: 1:0 – 85 Крекович

Лех Познань (Польща) – Орхус (Данія) 0:3 (0:1)

За підсумками двох зустрічей – 4:4

Голи: 0:1 – 32 Бех, 0:2 – 54 Арнстад (пен), 0:3 – 75 Тінгагер

Університатя Крайова (Румунія) – Левскі (Болгарія)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Вінгур (Ісландія)

Гурнік Забже (Польща) – Фенербахче (Туреччина)

Црвена Звезда (Сербія) – Ларн (Північна Ірландія)

Слован Братислава (Словаччина) – Іберія 1999 (Грузія)

З результатами матчів за 28 липня можна ознайомитися за цим посиланням.