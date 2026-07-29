Неймовірний камбек Динамо Загреб у грі з Туном, перемога Штурма над Хартс: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 липня, відбулися матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Азербайджанський Сабах на виїзді вдруге переграв фінський КуПС. Загребське Динамо здійснило неймовірний камбек у матчі зі швейцарським Туном, відігравши два м'ячі та перевівши гру в овертайм, де переможний гол забив 23-річний захисник Моріс Валінчіч.

Словенський Цельє та албанська Егнатія вдруге зіграли внічию й визначили переможця у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були футболісти зі Словенії.

Австрійський Штурм після розгрому в першому матчі знову переграв шотландський Хартс – цього разу на виїзді з рахунком 2:0.

Ліга чемпіонів-2026/27

2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

28 липня

КуПС (Фінляндія) – Сабах Баку (Азербайджан) 0:2 (0:0)

(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 – 52 Симич, 0:2 – 70 Мікельс

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – М'єльбю (Швеція) 0:0

(перший матч 0:3)

Динамо Загреб (Хорватія) – Тун (Швейцарія) 3:2 (0:2)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Лабо, 0:2 – 22 Бюркі, 1:2 – 74 Бельо, 2:2 – 78 Качавенда, 3:2 – 112 Валінчіч

Цельє (Словенія) – КФ Егнатія (Албанія) 2:2 (4:1 – після пенальті)

(перший матч 3:3)

Голи: 0:1 – 21 Хрка (автогол), 1:1 – 34 Квесич, 2:1 – 97 Квесич (пен), 2:2 – 114 Смайлі

Хартс (Шотландія) – Штурм Грац (Австрія) 0:2 (0:0)

(перший матч 0:4)

Голи: 0:1 – 64 Зайдль, 1:1 – 68 Согло

Шемрок Роверс (Ірландія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) 2:1 (2:0)

(перший матч 0:2)

Голи: 1:0 – 11 Хілі, 2:0 – 36 Грін, 2:1 – 73 Ліма

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