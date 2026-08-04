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УЄФА змінив правило щодо жовтих карток у єврокубках

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 19:12
УЄФА змінив правило щодо жовтих карток у єврокубках
UEFA.com

УЄФА вніс зміни до регламентів єврокубків стосовно дискваліфікацій за перебір жовтих карток.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Раніше гравець отримував автоматичну дискваліфікацію на один матч після трьох жовтих карток, які не призвели до вилучення. Відтепер дискваліфікація наступатиме лише після 4 жовтих карток.

Таке рішення УЄФА пояснив реформами формату єврокубків дворічної давнини, після якої на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи команди грають на два матчі більше. При цьому, реформа стосуватиметься і Ліги конференцій, де кількість матчів не змінилася.

При цьому, повторні дискваліфікації, як і раніше, наступатимуть після кожної наступної парної жовтої картки.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА пригрозив ФІФА судовим позовом.

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