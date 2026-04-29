Поліція застосувала перцевий газ проти місцевих фанатів перед матчем між Атлетико та Арсеналом

Микола Літвінов — 29 квітня 2026, 22:50
Перед першим матчем півфіналу Ліги чемпіонів між мадридським Атлетико та лондонським Арсеналом біля стадіону "Метрополітано" відбулися сутички місцевих вболівальників та іспанської поліції.

Після прибуття автобуса з гравцями команди "матрацників" група місцевих вболівальників почала кидати предмети у правоохоронців. Поліція у відповідь на бляшанки з-під пива та каміння застосувала перцевий газ.

У центрі подій опинилися кілька журналістів, які висвітлювали приїзд команди. Репортер Хаві Гомес розповів, що постраждав від дії газу та отримав удар каменем. За його словами, на місці був присутній значний контингент поліції та додаткові огорожі, проте це не допомогло уникнути безладів.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між підопічними Дієго Сімеоне та Арсеналом наразі триває на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді. Гра розпочалася у середу, 29 квітня о 22:00 (за київським часом).

Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів Атлетико Мадрид

