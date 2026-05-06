Баварія – ПСЖ: прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Баварія вдома прийматиме ПСЖ.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом зустрічі мюнхенців. На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 4,20.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики також віддають мінімальну перевагу німцям. Коефіцієнт на вихід до фіналу Баварії становить 1,85, а парижан – 1,96.

Поєдинок між командами відбудеться 6 травня на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі ПСЖ переміг вдома з рахунком 5:4. Тоді дублями, зокрема, відзначилися Усман Дембеле та Хвіча Кварацхелія.

