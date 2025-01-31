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Це вже схоже на дербі: Гвардіола відреагував на результати жеребкування плейоф Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 31 січня 2025, 16:14
Це вже схоже на дербі: Гвардіола відреагував на результати жеребкування плейоф Ліги чемпіонів
Жузеп Гвардіола
BBC

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола іронічно відреагував на те, що його команда вчетверте поспіль гратиме проти Реала у плейоф Ліги чемпіонів.

Його слова передає AS.

"Ну, це вже схоже на дербі. Чотири роки поспіль грати проти Реала? Будемо сподіватися, що ми зможемо якнайкраще підготуватися до першого матчу і до гри через тиждень у Мадриді", – сказав наставник.

За підсумками основного етапу єврокубку вісім команд кваліфікувалися до 1/8 фіналу турніру. Манчестер Сіті ж потрапив у додатковий етап, де за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів зіграє проти Реала.

Перші стикові поєдинки плейоф відбудуться 11-12 лютого, а матчі-відповіді – 18-19 лютого. Фінал турніру прийматиме Мюнхен: 31 травня на "Альянц Арені" визначиться переможець Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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