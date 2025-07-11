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Вінгер ПСЖ продовжить кар'єру під керівництвом Моурінью у Фенербахче

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 12:56
Марко Асенсіо
Марко Асенсіо
IMAGO

Вінгер ПСЖ Марко Асенсіо готується до зміни клубної прописки цього літа, перейшовщи в Фенербахче.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Згідно з джерелом, трансфер 29-річного іспанця обійдеться турецькому клубу в 10 мільйонів євро. Сторони підпишуть трирічний контракт (до літа 2028 року).

За словами Скіри, незважаючи на чутки, міланський Інтер не перебував у просунутих переговорах з Асенсіо, у якого залишився один рік за угодою з парижанами.

Марко Асенсіо провів другу частину сезону-2024/25 в оренді у складі Астон Вілли. Він відзначився 8 голами та одним асистом у 21 матчі бірмінгемців.

Раніше повідомлялося про інтерес Фенербахче до Олександра Зінченка. Але гравець збірної України наблизився до зміни Арсенала на інший лондонський клуб.

ПСЖ Фенербахче Жозе Моурінью Марко Асенсіо

Марко Асенсіо

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