Вінгер ПСЖ продовжить кар'єру під керівництвом Моурінью у Фенербахче

Вінгер ПСЖ Марко Асенсіо готується до зміни клубної прописки цього літа, перейшовщи в Фенербахче.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Згідно з джерелом, трансфер 29-річного іспанця обійдеться турецькому клубу в 10 мільйонів євро. Сторони підпишуть трирічний контракт (до літа 2028 року).

За словами Скіри, незважаючи на чутки, міланський Інтер не перебував у просунутих переговорах з Асенсіо, у якого залишився один рік за угодою з парижанами.

Despite the rumors, there were never advanced talks between #Inter and Marco #Asensio, who will leave #PSG for €10M to sign a contract with #Fenerbahçe until 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2025

Марко Асенсіо провів другу частину сезону-2024/25 в оренді у складі Астон Вілли. Він відзначився 8 голами та одним асистом у 21 матчі бірмінгемців.

Раніше повідомлялося про інтерес Фенербахче до Олександра Зінченка. Але гравець збірної України наблизився до зміни Арсенала на інший лондонський клуб.