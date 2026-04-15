Ямал: Барселона повернеться туди, де і повинна бути

Олег Дідух — 15 квітня 2026, 14:42
Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував виліт команди із Ліги чемпіонів від Атлетико Мадрид.

Слав гравця наводить Фабріціо Романо.

"Ми віддали все, але цього було недостатньо. Це лише частина шляху: щоби досягнути вершини – потрібно підніматися, і ми знали, що це не буде легко. Але здатися – не варіант. У нас більш ніж достатньо причин вірити.

Кожна помилка – це урок, і, без сумнівів, ми вчимося на кожному з них. Ми – Барса, і ми повернемося туди, де і повинні бути. Батьки навчили мене, що чоловіки завжди дотримуються свого слова. І ми привеземо кубок у Барселону", – заявив Ямал.

Нагадаємо, напередодні Барселона у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграла Атлетико 2:1. Проте цього виявилося недостатньо для виходу далі: перший матч каталонці програли 0:2.

