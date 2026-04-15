Ямал: Барселона повернеться туди, де і повинна бути

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував виліт команди із Ліги чемпіонів від Атлетико Мадрид.

Слав гравця наводить Фабріціо Романо.

"Ми віддали все, але цього було недостатньо. Це лише частина шляху: щоби досягнути вершини – потрібно підніматися, і ми знали, що це не буде легко. Але здатися – не варіант. У нас більш ніж достатньо причин вірити.

Кожна помилка – це урок, і, без сумнівів, ми вчимося на кожному з них. Ми – Барса, і ми повернемося туди, де і повинні бути. Батьки навчили мене, що чоловіки завжди дотримуються свого слова. І ми привеземо кубок у Барселону", – заявив Ямал.