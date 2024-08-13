Рейнджерс — Динамо: прогноз Чемпіона на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

Сьогодні, 13 серпня, київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на "Гемпден-Парк" у Глазго (Шотландія). Початок — о 21:45 за київським часом. Наш текст проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ. Зазначимо, що перша зустріч завершилася внічию. Кияни втратили перемогу, пропустивши гол на останніх секундах матчу.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога Динамо 2:0

Я продовжую отримувати задоволення від гри киян за керівництвом Олександра Шовковського. Із мінусів — в перших матчах нового сезону Динамо в якийсь момент гри вимикається, що призводить до напруги (і майже завжди до голів).

Проте я певен, що на вирішальний матч протистояння з Рейнджерсом "біло-сині" вийдуть максимально зарядженими, і не допустять того, що сталося в минулій грі. Ставлю на впевнену перемогу 2:0.

Денис Шаховець, перемога Динамо 1:0

Надзвичайно складний і водночас важливий матч для Динамо відбудеться на "Гемпден Парк" у Глазго. Вірю, що кияни зможуть вирвати мінімальну перемогу, проте інтрига буде зберігатися аж до останньої секунди.

Станіслав Лисак, перемога Динамо в серії пенальті

У матчі в Шотландії обидві команди віддадуть усі сили задля перемоги, і гра буде такою ж рівною, як і в Польщі. Вважаю, що основний та додатковий час завершиться внічию, а от в серії пенальті досвідчений Георгій Бущан допоможе Динамо вийти далі.

Ігор Чернявський, перемога Рейнджерса 3:2

Тиждень тому Динамо показало, що грати проти цього Рейнджерса можна, але втрата перемоги на останніх секундах буде коштувати надзвичайно багато.

Вдома постане вже інший Рейнджерс. Так, номінально шотландці гратимуть не на своєму рідному Айброкс, але ж і Гемпден Парк забезпечить топову підтримку "світло-синіх". Буду радий помилятися, але вважаю, що Динамо не витримає натиск команди Філіппа Клемана у видовищному матчі — 3:2 на користь Рейнджерс.

Максим Розенко, перемога Динамо 2:1

Минулого сезону бачив 6 матчів Рейнджерс наживо — в Old derby на Celtic Park, в півфіналах та фіналах Кубку Шотландії та Кубку шотландської ліги на Hampden Park і в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі швейцарським Серветт на клубному Ibrox Stadium.

Це добротна британська команда, яка за останні 10 сезонів виграла тільки один чемпіонський титул в Шотландії, постійно поступаючись Селтіку. Тут можна провести паралелі з українськими грандами. Селтік — це в Україні Шахтар, Рейнджерс — Динамо.

50 тисяч фанів Джерс на Hampden Park поженуть команду вперед. Якщо відверто, шансів на прохід в наступний раунд трохи більше у підопічних Філіппа Клемана. Але ризикну спрогнозувати, що Динамо у вівторок ввечері знов приємно здивує, як в матчах з Партизаном. Поставлю на перемогу киян 1:2.

Андрій Яросименко, перемога Динамо 2:1

Після першого матчу Рейнджерса проти киян, можна краще побачити загальну картинку. Підопічні Шовковського влаштовували гідну конкуренцію шотландцям, відкрили рахунок та тривалий час контролювали м'яч

Не було моментів, у яких наша команда сильно поступалась Рейнджерсу, але і домінації та неймовірного футболу "біло-сині" не показали. Я думаю, що у матчі-відповіді ми побачимо приблизно таку ж гру, але націлену на здобуття більшої кількості голів, та втримування суперника на дистанції від власних воріт. Ставлю на перемогу Динамо 2:1.

Олександр Булава, перемога Динамо 2:1

Динамо непогано будувало гру в першому матчі. Мало перевагу, яку не змогло втримати наприкінці гри. Однак у Шотландії їх очікує зовсім інша зустріч. Рейнджерс грають вдома, за шаленої підтримки трибун. Тому киянам буде надзвичайно важко на старті поєдинку.

Попри це очікую рівної гри та прогнозую нічию в основний час. Можливо доля протистояння вирішиться у серії пенальті. Прогнозую мінімальну перемогу Динамо 2:1.

Максим Салівон, 2:2, Динамо пройде далі

Результат першого матчу залишає рівні шанси на продовження боротьби обом командам. Так, шотландці зіграють на своєму полі, та ще й перед несамовитими вболівальниками (хай і не на рідній арені), що дає "ведмедикам" свої переваги. Проте це Динамо — вже не вчорашній "дитсадок", який міг піддатися на тиск чужих трибун, тому цей фактор гості, на мій погляд, "відіграти" здатні.

Обидві команди не відзначаються надійністю біля своїх воріт. Це підтвердили й останні матчі проти скромних команд у національних чемпіонатах. Динамо було переконливим в атаці й перед першою зустріччю, Джерс в цьому компоненті додають на очах. Обидва колективи будуть достатньо свіжими, адже Олександр Шовковський провів масштабну ротацію в матчі з Вересом саме для цього. Є всі підстави чекати нічию за підсумками 90 хвилин, за якої обидва клуби відзначаться не одним голом. Та зрештою ризикну віддати перевагу киянам, які врахують помилки першого матчу.

Руслан Травкін, перемога Рейнджерса 3:1

Кияни добре почали сезон, але Партизан був просто слабким, тому це не вводило мене в ейфорію. Гадаю, Рейнджерс за підтримки своїх фанатів здобуде комфортну перемогу.

Богдан Войченко, 1:1, Динамо пройде далі

Динамо хоч і показало круту і впевнену гру проти Партизана, але з Рейнджерсом ми побачили і слабкі сторони киян. Якщо не реалізовувати моменти у чужих воріт, то буде біда біля своїх.

Не можна втрачати знову концентрацію, як це було в кінці першого матчу. В Шотландії буде складно, навіть дуже. Тому і прохід киян вийде скрипучий, але на характері.