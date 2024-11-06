Юрій Вірт: Якщо не перемагати Янг Бойз, то кого тоді?

Колишній голкіпер донецького Шахтаря Юрій Вірт прогнозує перемогу українському клубу в матчі четвертого туру основного етапу Лізі чемпіонів сезону-2024/25 проти швейцарського клубу Янг Бойз.

Слова Вірта наводить Український футбол:

"Шахтар є однозначним фаворитом і має нарешті здобути свою першу перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Якщо не перемагати Янг Бойз, то кого тоді перемагати? За всієї поваги до швейцарської команди, за класом вона нижча від донеччан за класом, за підбором гравців.

Цей поєдинок буде надзвичайно важливим для Шахтаря, ключовим, бо якщо не зуміють набрати три очки, то про євровесну, певно, вже можна буде забути. Попереду матчі проти ПСВ, мюнхенської Баварії, Бреста та дортмундської Боруссії... М’яко кажучи, календар складний.

Ставлю на перемогу української команди з рахунком 2:1".

Зустріч відбудеться 6 листопада на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, який вміщує 62 тисячі фанатів. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.