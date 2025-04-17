Мартінес встановив рекорд Інтера у Лізі чемпіонів

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес встановив новий рекорд Інтера у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

⚫️🔵 7 Champions League starts this season, 8 goals for Lautaro Martínez.



He’s also the first Inter player to score in 5 Champions League games in a row. pic.twitter.com/Xlp0jNs4ZV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2025

27-річний нападник став першим гравцем у історії Інтера, якому вдалося забити у 5 5 поспіль матчах Ліги чемпіонів, у яких він брав участь.

Мартінес забив по голу в матчах проти Спарти (1:0), Феєнорда (2:0), обох поєдинках проти Баварії (2:1 і 2:2), а також оформив хеттрик у ворота Монако (3:0). Матч-відповідь 1/8 фіналу проти Феєнорда аргентинець пропускав.

Учорашній гол у ворота Баварії став для Лаутаро 150-м за Інтер у всіх турнірах і 20-м у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Інтер у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграв унічию 2:2 з Баварією та вийшов до півфіналу, де зіграє з Барселоною.