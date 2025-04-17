Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Мартінес встановив рекорд Інтера у Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 10:33
Мартінес встановив рекорд Інтера у Лізі чемпіонів
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес встановив новий рекорд Інтера у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний нападник став першим гравцем у історії Інтера, якому вдалося забити у 5 5 поспіль матчах Ліги чемпіонів, у яких він брав участь.

Мартінес забив по голу в матчах проти Спарти (1:0), Феєнорда (2:0), обох поєдинках проти Баварії (2:1 і 2:2), а також оформив хеттрик у ворота Монако (3:0). Матч-відповідь 1/8 фіналу проти Феєнорда аргентинець пропускав.

Учорашній гол у ворота Баварії став для Лаутаро 150-м за Інтер у всіх турнірах і 20-м у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Інтер у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграв унічию 2:2 з Баварією та вийшов до півфіналу, де зіграє з Барселоною.

Баварія Лаутаро Мартінес Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

Лаутаро Мартінес

Мартінес: Інтеру вдалося позбавити Баварію м’яча
Лідери Інтера пропустять декілька матчів через травми
Капітан Інтера отримав травму в збірній Аргентині
Мартінес: Я був би радий провести всю кар'єру в Інтері
Мартінес став рекордсменом Інтера в Лізі чемпіонів

Останні новини