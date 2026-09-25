Чотири європейські топклуби претендують на молодого воротаря збірної Аргентини

Голкіпер Рівер Плейта та збірної Аргентини Сантьяго Бельтран опинився в центрі уваги чотирьох європейських топклубів.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, йдеться про Манчестер Юнайтед, Реал, Інтер і Ювентус. Сам 21-річний воротар готовий розглянути пропозиції з Європи.

Наразі найактивніше в напрямку підписання воротаря діє міланський Інтер, чий віцепрезидент Хав'єр Дзанетті вже розпочав переговори щодо можливого трансферу.

Чинний контракт Бельтрана діє до кінця грудня 2027 року, у угоді прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро. Рівер Плейт намагається продовжити контракт і підвищити суму клаусули до 100 мільйонів. Transfermarkt оцінює голкіпера в 11 мільйонів євро.

У червні поточного року Бельтран дебютував за збірну Аргентини в товариському матчі проти Гондурасу, проте не потрапив у підсумкову заявку команди на ЧС-2026.

Нагадаємо, у серпні Рівер Плейт підписав вінгера збірної Аргентини Тіаго Альмаду.