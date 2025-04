Кімміх: Баварії пощастило пройти так далеко

Joshua Kimmich nach #INTFCB mit ehrlichen Worten über die Champions-League-Saison des FC Bayern: „Viel zu viele Niederlagen. Irgendwann scheidest du dann aus. Wir hatten eigentlich eh schon Glück, mit so vielen Niederlagen so weit zu kommen. Gerade in den großen Spielen müssen… pic.twitter.com/QW7OtlaWns