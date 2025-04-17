Кімміх: Баварії пощастило пройти так далеко

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх після вильоту команди в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Інтера зізнався, що шлях команди у цьогорічному турнірі міг завершитися значно раніше.

Хавбек цитує Керрі Хау.

Joshua Kimmich nach #INTFCB mit ehrlichen Worten über die Champions-League-Saison des FC Bayern: „Viel zu viele Niederlagen. Irgendwann scheidest du dann aus. Wir hatten eigentlich eh schon Glück, mit so vielen Niederlagen so weit zu kommen. Gerade in den großen Spielen müssen… pic.twitter.com/QW7OtlaWns — Kerry Hau (@kerry_hau) April 17, 2025

"Занадто багато поразок. В якийсь момент ти вилітаєш. У будь-якому випадку нам пощастило, що ми пройшли так далеко з такою кількістю поразок. Ми повинні значно покращити ефективність та зменшити вразливість команди позаду", – заявив Кімміх.

Вчора, 16 квітня, Баварія зіграла внічию 2:2 у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера і завершила боротьбу, програвши тиждень тому перший матч вдома 1:2. Ще трьох поразок у поточній Лізі чемпіонів команда зазнала на груповому етапі: від Астон Вілли, Барселони та Феєнорда.