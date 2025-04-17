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Кімміх: Баварії пощастило пройти так далеко

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 10:50
Кімміх: Баварії пощастило пройти так далеко
Йозуа Кімміх
ФК Баварія

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх після вильоту команди в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Інтера зізнався, що шлях команди у цьогорічному турнірі міг завершитися значно раніше.

Хавбек цитує Керрі Хау.

"Занадто багато поразок. В якийсь момент ти вилітаєш. У будь-якому випадку нам пощастило, що ми пройшли так далеко з такою кількістю поразок. Ми повинні значно покращити ефективність та зменшити вразливість команди позаду", – заявив Кімміх.

Вчора, 16 квітня, Баварія зіграла внічию 2:2 у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера і завершила боротьбу, програвши тиждень тому перший матч вдома 1:2. Ще трьох поразок у поточній Лізі чемпіонів команда зазнала на груповому етапі: від Астон Вілли, Барселони та Феєнорда.

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