Голанд зрівнявся з рекордом Роналду за кількістю матчів поспіль із забитими голами
Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії з футболу Ерлінг Голанд відзначився в матчі 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала (2:0).
Цей матч став уже 12 поспіль, у якому норвежець відзначається бодай одним голом. За цим показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду, який продемонстрував такий же результат навесні 2018 року.
Тоді Роналду забив 22 голи у 12 матчах, Голанд має 21 забитий м'яч у 12 поспіль матчах.
За цей час норвежець відзначався у Англійській Прем'єр-лізі, матчах відбору на чемпіонат світу-2026 та Лізі чемпіонів.
Вже у неділю, 26 жовтня, у Голанда буде можливість побити рекорд Роналду. Для цього норвезькому форварду необхідно відзначитися у ворота Астон Вілли в матчі 9 туру АПЛ.
Загалом у нинішньому сезоні Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 14 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 2 асисти. Також восени 25-річний нападник провів 3 матчі за національну збірну Норвегії, в яких забив 9 голів.
Напередодні стало відомо, що Голанд увійшов до десятки гравців із найбільшими заробітками за 2025 рік.