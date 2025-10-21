Голанд зрівнявся з рекордом Роналду за кількістю матчів поспіль із забитими голами

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії з футболу Ерлінг Голанд відзначився в матчі 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала (2:0).

Цей матч став уже 12 поспіль, у якому норвежець відзначається бодай одним голом. За цим показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду, який продемонстрував такий же результат навесні 2018 року.

Тоді Роналду забив 22 голи у 12 матчах, Голанд має 21 забитий м'яч у 12 поспіль матчах.

За цей час норвежець відзначався у Англійській Прем'єр-лізі, матчах відбору на чемпіонат світу-2026 та Лізі чемпіонів.

Erling Haaland has scored in 1️⃣2️⃣ consecutive matches for @ManCity and Norway, equalling Cristiano Ronaldo's career best!



⚽️ Brighton

⚽️ Finland

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Moldova

⚽️⚽️ Man Utd

⚽️ Arsenal

⚽️⚽️ Burnley

⚽️⚽️ Monaco

⚽️ Brentford

⚽️⚽️⚽️ Israel

⚽️⚽️ Everton

⚽️ Villarreal (so far...) pic.twitter.com/0NRzl0rkiz — Premier League (@premierleague) October 21, 2025

Вже у неділю, 26 жовтня, у Голанда буде можливість побити рекорд Роналду. Для цього норвезькому форварду необхідно відзначитися у ворота Астон Вілли в матчі 9 туру АПЛ.

Загалом у нинішньому сезоні Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 14 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 2 асисти. Також восени 25-річний нападник провів 3 матчі за національну збірну Норвегії, в яких забив 9 голів.

Напередодні стало відомо, що Голанд увійшов до десятки гравців із найбільшими заробітками за 2025 рік.