Голанд назвав умову, за якої він перейде в Барселону

Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд поставив Барселоні умову, за якої він приєднається до клубу.

Про це повідомляє Football365.

За інформацією джерела, футболіст заявив, що "блаугранас" мають продати свого форварда Роберта Левандовського, адже норвежець не бажає боротися за місце у стартовому складі команди.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться на рік пізніше – влітку 2026 року.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро. У сезоні-2024/24 24-річний нападник забив 11 голів у 10 матчах.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.