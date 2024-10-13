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Голанд збирається перебратися до Ла Ліги наступного року

Олег Дідух — 13 жовтня, 14:48
Голанд збирається перебратися до Ла Ліги наступного року
Ерлінг Голанд
Getty Images

Зірковий форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд планує влітку 2025 року перебратися до іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє El Nacional.

За їхньою інформацією, Голанд хоче продовжити кар’єру в Реалі або Барселоні. Також форвардом збірної Норвегії цікавиться ПСЖ, який готовий зробити найбільш вигідну з фінансової точки зору пропозицію. Проте самого Голанда варіант із трансфером до Парижу не цікавить.

У зв’язку з фінансовими проблемами Барселони варіант із переходом до Реала виглядає більш реалістичним.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться на рік пізніше – влітку 2026 року.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 200 мільйонів євро.

Раніше Голанд став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії.

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