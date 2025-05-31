Ритуал дорожчий за моду: герой Інтера вийде на матч із ПСЖ у дірявих бутсах

Захисник Інтера Франческо Ачербі здивував фанатів вибором бутсів на фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

У соцмережі потрапило фото взуття італійського футболіста. Це шокувало вболівальників.

Ачербі вийде на поле у дірявих старих бутсах, але це частина ритуалу!

Саме у цих кросівках Франческо забив вирішальний гол у ворота Барселони, який вивів команду у фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри ПСЖ – Інтер.