Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Ритуал дорожчий за моду: герой Інтера вийде на матч із ПСЖ у дірявих бутсах

Богдан Войченко — 31 травня 2025, 21:52
Instagram
Ритуал дорожчий за моду: герой Інтера вийде на матч із ПСЖ у дірявих бутсах

Захисник Інтера Франческо Ачербі здивував фанатів вибором бутсів на фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

У соцмережі потрапило фото взуття італійського футболіста. Це шокувало вболівальників.

Читайте також :
Відео Моурінью зізнався, що не хотів, аби Інтер виграв требл у сезоні-2024/25

Ачербі вийде на поле у дірявих старих бутсах, але це частина ритуалу!

Саме у цих кросівках Франческо забив вирішальний гол у ворота Барселони, який вивів команду у фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри ПСЖ – Інтер.

Інтер Ліга чемпіонів ПСЖ Ачербі