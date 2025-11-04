Українська правда
Вінгер Арсенала став наймолодшим в історії гравцем, що зіграв у Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 4 листопада 2025, 21:58
Вінгер Арсенала став наймолодшим в історії гравцем, що зіграв у Лізі чемпіонів
15-річний півзахисник Арсенала Макс Доумен став наймолодшим футболістом в історії, що вийшов на поле в матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Англієць, що народився 31 грудня 2009 року, замінив Леандро Троссарда на 73 хвилині поєдинку з празькою Славією. Зустріч у підсумку завершилась з рахунком 3:0 на користь лондонців.

За 18 хвилин на полі Доумен 4 точних передач з 6, 1 успішну спробу дриблінгу з 3, а також виграв 4 дуелі з 6 в захисті. SofaScore оцінив дії гравця в 6,7 бала.

Доумен став першим 15-річним гравцем, що зіграв у ЛЧ. Загалом у рейтингу наймолодших дебютантів англієць обійшов Юссуфу Мукоко (16 років та 18 днів), а також Ламіна Ямаля (16 років та 68 днів).

