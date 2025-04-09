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Мартінес: Інтеру вдалося позбавити Баварію м’яча

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 17:47
Мартінес: Інтеру вдалося позбавити Баварію м’яча
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер

Форвард і капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу 2:1 над Баварією в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Аргентинця цитує пресслужба УЄФА.

"Ми дуже багато розмовляли після суботньої нічиєї з Пармою. Ми хочемо додавати. Щоб перемогти вчора, нам треба було залишити позаду думки про ту невдачу.

Баварія грала блискуче у всіх складових, але ми проявили характер. На цьому великому стадіоні в матчі проти великої команди наші хлопці довели, що заслуговують представляти кольори Інтера. У матчі-відповіді ми повинні показати такий же настрій, зіграти так само добре. У першому таймі нам вдалося позбавити їх м’яча, і ми побачили, як їм довелося непросто. Ми маємо показати і майстерність, і характер", – заявив нападник.

Нагадаємо, саме Мартінес відкрив рахунок у зустрічі на 38-й хвилині. Матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться 16 квітня в Мілані.

Баварія Ліга чемпіонів Лаутаро Мартінес Інтер Мілан

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