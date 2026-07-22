Фоден: Грати за Манчестер Сіті – це все, про що я коли-небудь мріяв
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден пояснив продовження контракту з клубом, який розрахований до 2030 року.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Пов'язати своє майбутнє з Сіті означає для мене все. Грати за цей клуб – це все, про що я коли-небудь мріяв, і для мене це завжди честь – носити цю футболку.
Я чудово усвідомлюю, що мені пощастило бути частиною історичного періоду зі стількома здобутими титулами, але ми завжди дивимося в майбутнє та прагнемо вигравати ще більше.
Я можу лише подякувати клубу, штабу, партнерам по команді та вболівальникам, які продовжують вірити в мене та довіряють тому, що я віддаю всі сили заради Сіті. Сподіваюся, що зможу віддячити вам за це в наступні роки", – сказав гравець.
Також Фоден оцінив співпрацю з новим головним тренером команди.
"Не можу дочекатися, коли знову працюватиму з Енцо Марескою. Він був чудовим під час требл-сезону – людина, яку всі гравці поважали та з якою любили працювати. Його повернення сюди – це дуже хвилююче й надихаюче.
Особисто я відчуваю, що значно виріс завдяки роботі з нашими тренерами та складом світового рівня. І хоча багато легенд, які були тут, коли я тільки пробивався до основи, йдуть далі, я з захватом чекаю на наступний етап моєї кар'єри в цьому великому клубі", – сказав Фоден.
Напередодні повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі іспанського хавбека Родрі.