Фоден: Грати за Манчестер Сіті – це все, про що я коли-небудь мріяв

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден пояснив продовження контракту з клубом, який розрахований до 2030 року.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Пов'язати своє майбутнє з Сіті означає для мене все. Грати за цей клуб – це все, про що я коли-небудь мріяв, і для мене це завжди честь – носити цю футболку.

Я чудово усвідомлюю, що мені пощастило бути частиною історичного періоду зі стількома здобутими титулами, але ми завжди дивимося в майбутнє та прагнемо вигравати ще більше.

Я можу лише подякувати клубу, штабу, партнерам по команді та вболівальникам, які продовжують вірити в мене та довіряють тому, що я віддаю всі сили заради Сіті. Сподіваюся, що зможу віддячити вам за це в наступні роки", – сказав гравець.