Флік: Ми – Барселона, а тому завжди є у фаворитах на перемогу в Лізі чемпіонів
Хансі Флік
УЄФА
Головний тренер Барселони Хансі Флік поділився думками напередодні матчу другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
"Ми – Барселона, а тому завжди є фаворитами будь-якого турніру, зокрема Ліги чемпіонів. Попереду довгий шлях, на нас очікує великий обсяг роботи. Помститись за попередній сезон? Ми не думаємо про минуле, все змінилось.
Ми гратимемо з найкращим клубом у світі. У ПСЖ великий тренер та чудові гравці – це дуже цікавий виклик. Нам не вистачає гравців у середній ланці, але ми дуже розраховуємо на нашу молодь", – розповів Флік.
Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
