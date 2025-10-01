Українська правда
Флік: Ми – Барселона, а тому завжди є у фаворитах на перемогу в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 12:57
Хансі Флік
УЄФА

Головний тренер Барселони Хансі Флік поділився думками напередодні матчу другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Ми – Барселона, а тому завжди є фаворитами будь-якого турніру, зокрема Ліги чемпіонів. Попереду довгий шлях, на нас очікує великий обсяг роботи. Помститись за попередній сезон? Ми не думаємо про минуле, все змінилось.
Ми гратимемо з найкращим клубом у світі. У ПСЖ великий тренер та чудові гравці – це дуже цікавий виклик. Нам не вистачає гравців у середній ланці, але ми дуже розраховуємо на нашу молодь", – розповів Флік.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. 

Раніше своїми очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер парижан Луїс Енріке.

Ханс-Дітер Флік

